Bei Kaffee können sich saisonal gesehen im ersten Quartal eines Jahres übergeordnet steigende Notierungen ergeben. An diese Vorgabe hielten sich die Notierungen bislang und könnten nach einem kurzen Unterschreiten in den letzten beiden Monaten den seit März bestehenden Aufwärtstrend fortsetzen.

Im Norden Europas wird mehr Kaffee getrunken. So liegen die Finnen bei der Anzahl ihrer Kaffepaussis mit Abstand vor allen anderen. 1300 Tassen sollen es statistisch 2015 gewesen sein, also rund dreieinhalb pro Finne und Tag oder zwölf Kilogramm Kaffeebohnen im Jahr. Schweden und Norwegen sind auch noch vorne dabei, auch Österreich, die Schweiz und Deutschland. Saisonal betrachtet können sich bei Kaffee im ersten Quartal eines Jahres, also noch im Winterquartal, bis Mitte März übergeordnet steigende Notierungen ergeben. Dieser Vorgabe folgte der Kaffeepreis im bisherigen Jahresverlauf, nachdem er Ende Dezember bei 132,85 US-Cents ...

