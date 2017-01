NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, schließt Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt durch den Brexit und die geplante wirtschaftliche Abschottungspolitik der USA nicht aus. "Effekte werden wir in dem Jahr sicher haben. Wie groß sie sein werden, das wird man erst Mitte des Jahres erkennen", sagte Weise am Dienstag in Nürnberg. Erst dann werde sichtbar sein, welche Wirtschaftspolitik die britische Regierung angesichts des angestrebten EU-Austritts sowie US-Präsident Donald Trump planten. Aktuell sei auf dem deutschen Arbeitsmarkt noch nichts zu spüren.

Da er auch für die kommenden Monate mit einer stabilen Konjunktur rechne, sehe er derzeit keinen Anlass, seine Arbeitsmarktprognose für 2017 zu korrigieren, sagte Weise. Derzeit rechne er noch mit einer durchschnittlichen Jahresarbeitslosigkeit von 2,6 Millionen. Er räumte aber ein, dass Arbeitsmarktforscher der Bundesagentur derzeit dabei seien, die Prognose anzupassen. Die neue Einschätzung werde voraussichtlich im März veröffentlicht./kts/DP/fbr

