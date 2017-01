Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Niederlenz (pts024/31.01.2017/10:45) - Die in Niederlenz (AG) ansässige Firma Delta Logic AG gehört seit Jahren zu den führenden Software-Anbietern für Gerichte und Strafverfolgungsbehörden in der Schweiz. Mit der Entwicklung des Produktes "Tribuna Volltext Plus (VT+)" trägt sie einmal mehr dazu bei, die Effizienz in der Rechtsprechung zu steigern. Dank des grossen Nutzens für die Anwender wurden innert kurzer Zeit weit über 1000 Arbeitsplätze mit der Suche ausgerüstet. Im Oktober 2013 startete die Delta Logic AG mit der Entwicklung des Produktes. Ziel war es, auf einfache Weise nach zitierten Normen von Bund und Kantonen suchen zu können und somit die Arbeit bei der Urteilerstellung zu erleichtern. Auch bei diesem Projekt erfolgte die Bedürfnisabklärung und Programmierung in enger Zusammenarbeit mit der Tribuna Allianz (Vereinigung der Tribuna-Anwender). Nachdem umfassende Tests im Jahre 2014 erfolgreich und zur vollsten Zufriedenheit der involvierten Test-Kunden stattgefunden hatten, arbeitet seit Januar 2015 der erste Kunde produktiv mit dem Produkt Tribuna Volltext Plus (VT+). Seither setzen diverse Gerichte und Strafverfolgungsbehörden aus den Kantonen Bern, Fribourg, Luzern, Nidwalden, Schaffhausen, Schwyz und Zug bei der täglichen Arbeit auf Tribuna VT+. Das sehr bedienungsfreundliche Produkt bietet mannigfaltige Suchmöglichkeiten und trotz der grossen Palette an möglichen Quellen (Tribuna Geschäftskontrolle und externe Ablagen) erfolgt die Anzeige der Trefferliste innert kürzester Zeit. Mehr Informationen zu Tribuna Volltext Plus (VT+) finden sich unter: https://www.tribuna.ch/produkte/volltext-plus (Ende) Aussender: Delta Logic AG Ansprechpartner: Sandro Bollardini Tel.: 062 888 70 70 E-Mail: s.bollardini@deltalogic.ch Website: www.tribuna.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170131024

