- CREDIT SUISSE CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 540 (625) PENCE - 'OUTPERFORM' - CS CUTS RANDGOLD RESOURCES TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 6970 (9200) P. - EXANE RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 3600 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 220 (265) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES FERREXPO TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 205 (105) PENCE - PANMURE RAISES ZOOPLA PROPERTY TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 350 (265) PENCE - S&P GLOBAL CUTS BOOKER GROUP TO 'HOLD' ('STRONG BUY') - TARGET 215 PENCE - SOCGEN CUTS SHELL B TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2450 (2500) PENCE - SOCGEN RAISES BP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 580 (500) PENCE - SOCGEN RAISES TESCO PRICE TARGET TO 185 (167) PENCE - 'SELL'



- TRADERS: BARCLAYS CUTS DRAX GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TRADERS: CANACCORD CUTS GENEL ENERGY TO 'HOLD' ('SPECULATIVE BUY') - TRADERS: LAMPE CUTS BARCLAYS TO 'HOLD' (BUY) - TRADERS: RBC CAPITAL CUTS IG GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('SECTOR PERFORM')



