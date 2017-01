Paris - Europas Börsen haben sich nach einer Schwächephase am Dienstag wieder etwas erholt. Wegen der anhaltenden Unsicherheit über die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump reichte es aber nur für moderate Kursgewinne. Auch die Zurückhaltung der Anleger vor der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank Fed am Mittwoch stand einer besseren Entwicklung im Wege.

Bis zum späten Vormittag legte der EuroStoxx 50 um 0,58 Prozent zu auf 3281,78 Punkte. Im ersten Handelsmonat 2017 trat der Leitindex der Eurozone damit per saldo auf der Stelle. Der Pariser CAC-40-Index gewann am Dienstag 0,57 Prozent auf 4811,92 Punkte, während der FTSE 100 in London um 0,35 Prozent auf 7143,53 Punkte vorrückte.

Im europäischen Branchenvergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...