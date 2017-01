Zürich - Dem PageGroup Confidence Index zufolge ist die Erwartung unter Stellensuchenden, innerhalb von drei Monaten eine Stelle zu finden im vierten Quartal 2016 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um +40% gestiegen. Dies ist eine der wichtigsten Messgrössen. 53% der Stellensuchenden erwarten, innerhalb von drei Monaten eine neue Stelle zu finden. Im vierten Quartal 2015 betrug ihr Anteil noch 38%. Die Zuversicht bei den Karriereaussichten stieg um +20%, während im gleichen Zeitraum die positiven Erwartungen an die Work-Life-Balance und das Gehaltsniveau um -15% bzw. -16% sanken.

Die Zuversicht unter Stellensuchenden ist in der Romandie deutlich höher als in der Deutschschweiz. 58% der Kandidaten in der Romandie erwarten, innerhalb der ...

