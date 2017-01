DAX - Fibonacci Level hält

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

Der DAX® konsolidierte gestern nach einer schwachen Eröffnung seitwärts und fiel dann mit dem Handelsbeginn an der Wall Street deutlich unter die angesprochene Marke von 11.690 Punkten. Nachdem in den USA in der zweiten Handelshälfte ein Teil der Verluste wieder egalisiert wurde kann sich auch das deutsche Börsenbarometer heute Vormittag wieder berappeln.

Der Kursrutsch hielt gestern ziemlich genau im Bereich des 61,80%-Retracements der vorherigen Aufwärtswelle bei circa 11.659 Punkten. Ausgehend von dieser Marke kann sich der Index in den vergangenen Handelsstunden wieder deutlich erholen. Unter Umständen war es dann nun bereits schon wieder mit der avisierten technischen Korrektur. Gelingt es den Bullen in den kommenden Handelsstunden den kurzfristigen Abwärtstrend zu überwinden winken schnelle Anschlusskäufe in Richtung 11.800 Punkte. Oberhalb davon rückt sofort wieder das Jahreshoch auf die Agenda. Erst ein Rückfall unter 11.659 Punkte trübt das kurzfristige Chartbild wieder deutlich ein, bis dahin dominieren die Aufwärtschancen.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.01. bis 30.01.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.01.2012 - 01.01.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Produkte auf den DAX® finden Sie unter: www.onemarkets.de

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Fibonacci Level hält erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).