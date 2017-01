Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat BP von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 500 auf 580 Pence angehoben. Die Analysten des Instituts hoben in einer am Dienstag veröffentlichten Studie ihre Gewinnschätzungen für den Ölkonzern bis 2020 an. Dank der Wende in der Produktion und beim im Tagesgeschäft erwirtschafteten freien Barmittelfluss würden die Dividenden sicherer./tav/ag

