Hamburg - Der Fondshandel an der Börse Hamburg stand auch im Januar ganz im Zeichen des Präsidentenwechsels in den USA, so die Börse Hamburg.Mit markigen Statements habe Donald Trump das Marktgeschehen bereits vor der offiziellen Amtsübernahme beeinflusst. Der Dow Jones-Index habe im Januar mühelos die historische Marke von 20.000 Punkten überschreiten können und damit ein neues All-Time-High erreicht. Dem DAX 30 sei der höchste Indexstand seit Mai 2015 gelungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...