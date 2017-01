Die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone ist so niedrig wie seit fast acht Jahren nicht mehr. Die niedrigste Quote unter den Staaten der Währungsunion weist Deutschland aus, die rote Laterne hält Griechenland.

Die Arbeitslosenquote in der Euro-Zone ist im Dezember auf den tiefsten Stand seit Mai 2009 gefallen. Sie sank im Dezember um einen Tick auf 9,6 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einer Quote von 9,8 Prozent gerechnet. Gegenüber dem Vormonat verringerte sich die Zahl der Erwerbslosen damit um 121.000 auf 15,571 Millionen. im Vergleich zum Vorjahresmonat hat sich die Zahl der Arbeitslosen in den Staaten der Währungsgemeinschaft sogar um 1,256 Millionen Menschen verringert.

Die niedrigste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...