Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Renault von 90 auf 100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In der Diskussion um die Folgen des Brexit und die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Importzölle rechne er mit einer vernünftigen Lösung für die Autobauer, schrieb Analyst Christian Breitsprecher in einer Sektorstudie vom Dienstag. Renault sei zwar nicht in den USA vertreten. Ohne eine eigene Produktion in Großbritannien zu haben, erzielten die Franzosen dort aber erhebliche Umsätze./tav/tih

ISIN: FR0000131906