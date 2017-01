Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-31 / 11:20 München/Haar, 31.01.2017 | Jeder kennt sie, alle lieben sie: Seit mehr als 35 Jahren begeistern FruchtZwerge Kinder und Erwachsene. Ab Februar ist das beliebte Milchprodukt in den bunten Bechern in einem moderneren Design und mit verbesserter Rezeptur erhältlich. Im Fokus dabei: die Anpassung des Zuckergehalts. Mit ihrem ausgewogenen Nährwertprofil sind FruchtZwerge so eine schlaue Wahl für den Snack am Nachmittag! Die größte Veränderung in der FruchtZwerge-Geschichte Seit der Markteinführung 1981 werden FruchtZwerge unter Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse und Ernährungsempfehlungen stetig weiterentwickelt. Mit der kontinuierlichen Anpassung des Zucker- und Fettgehalts hat Danone von 1981 bis heute den Energiegehalt bereits um mehr als 35 Prozent gesenkt. So wurden der Fettgehalt von ursprünglich 7,8 g auf inzwischen 2,9 g pro 100 g (mehr als 60 Prozent) und der Zuckergehalt von 16,9 g auf 11,8 g pro 100 g (30 Prozent) angepasst. Mit der aktuellen Veränderung wurde der Anteil des zugesetzten Zuckers um 17 Prozent angepasst. "FruchtZwerge haben durch die jüngste Weiterentwicklung ein optimiertes Nährwertprofil. Der Zuckergehalt wurde verändert, um den Anforderungen von Eltern im Hinblick auf die Ernährung und Entwicklung ihrer Kinder noch gerechter zu werden. Sie sind eine gute Wahl bei der Suche nach einem wertvollen Snack", sagt Mira Koppert, Dipl.-Ökotrophologin bei Danone. Danone setzt bei den Produkten weiterhin auf wertvolles Vitamin D und Calcium und verzichtet auf den Einsatz künstlicher Farb- und Konservierungsstoffe. Außerdem sind FruchtZwerge glutenfrei und verzichten auf Oligofruktose, Süßungsmittel und Gelatine. Im Zuge der Rezepturveränderung wurde zudem das Design angepasst. Das neue, schlichte Erscheinungsbild mit weißem Hintergrund spiegelt den generellen Anspruch auf Natürlichkeit wider. Die bunten Becher als Wiedererkennungsmerkmal bleiben erhalten. Gut zu wissen: * Da es sich bei FruchtZwerge um ein Milchfrischeprodukt handelt und Laktose (Milchzucker) ein natürlicher Bestandteil der Milch ist, kommt diese auch in FruchtZwerge vor. Laktose besitzt allerdings nur eine sehr geringe Süßkraft, ist also nicht mit normalem Haushaltszucker vergleichbar. * Die Deklarierung des Zuckers in FruchtZwerge bezeichnet den Gesamtzuckergehalt. Von den 11,8 g Zucker pro 100 g sind 3 g Laktose, auch die zugesetzten Früchte bringen fruchteigenen Zucker (ca. 0,7 g) mit. Pro Becher (50 g) werden dann noch ca. 4 g Zucker zugesetzt, um den Geschmack abzurunden. FruchtZwerge - der ideale Snack für den Nachmittag Für Kinder in Deutschland ist der Snack am Nachmittag eine wichtige ergänzende Zwischenmahlzeit.1 Anders als in vielen anderen Ländern dürfen Kinder hier oft selbst entscheiden, was sie am Nachmittag essen.2 FruchtZwerge sind durch ihr Nährwertprofil eine schlaue Wahl und eine wertvolle Alternative zu Keksen, Schokolade und anderen Snackprodukten für Kinder. Auch bieten FruchtZwerge schon seit ihrer Markteinführung vor über 35 Jahren im Vergleich zu vielen anderen Milchprodukten einen entscheidenden Vorteil, wie Mira Koppert, Dipl.-Ökotrophologin bei Danone, erklärt: "Wir haben die Konsistenz der klassischen FruchtZwerge so entwickelt, dass sie von Kindern ganz selbstständig und ohne zu kleckern gelöffelt werden können. Die enthaltenen Früchte sind fein püriert, da Kinder Fruchtstücke oft nicht mögen. Außerdem ist die Größe der Becher ideal, um von Kinderhänden alleine gehalten zu werden." Diese Entwicklung ist kein Zufall: Denn FruchtZwerge liegt das Thema Selbstständigkeit bei der Entwicklung von Kindern sehr am Herzen. Wussten Sie schon? * 90 Prozent der Eltern sind der Meinung, dass der Snack ein wichtiger Teil der täglichen Ernährung ihrer Kinder ist.* * Joghurt ist der zweitliebste Snack für Kinder in Deutschland (54 Prozent).* * Eltern geben ihren Kindern gerne Joghurt als Snack, weil ihre Kinder den Geschmack lieben.* *Afternoon snacking study, Dezember 2015 FruchtZwerge - Sag Ja zu Selbstständigkeit Manchmal ist es gar nicht so einfach "Ja" zu sagen - das wissen viele Eltern. Kinder sind aktiv, probieren gerne Neues aus und entdecken die Welt mit eigenen Augen. Eltern stehen vor der großen Aufgabe, ihre Kinder beim Großwerden zu begleiten, sie zu beschützen und ihnen trotzdem Freiräume zum eigenständigen Entdecken zu geben. FruchtZwerge als vertrauter und beliebter Begleiter vieler Generationen möchte Kindern und Erwachsenen bei dieser spannenden Reise zur Seite stehen. Auf http://www.fruchtzwerge.de und auf der Facebookseite http://www.facebook.com/FruchtZwerge gibt es viele tolle Ideen, Ratschläge und Tipps, die die Selbstständigkeit von Kindern fördern und Eltern dazu ermutigen, öfter "Ja" zu sagen. 1 Global listening report on the social web by Linkfluence, Mai 2015 2 Afternoon snacking study, Dezember 2015 Über FruchtZwerge: FruchtZwerge ist eine Traditionsmarke der Danone GmbH und seit ihrer Markteinführung 1981 beliebt bei Kindern und Erwachsenen. Die klassischen FruchtZwerge in Bechern sind eine Frischkäsezubereitung und haben eine festere Konsistenz als andere Milchprodukte. Daher können sie von Kindern selbstständig und ohne zu kleckern gelöffelt werden. Die Rezeptur von FruchtZwerge wurde seit der Einführung unter Berücksichtigung neuester Forschungsergebnisse und Ernährungsempfehlungen kontinuierlich weiterentwickelt (z. B. Anpassung des Fett- und Zuckergehalts). Seit Juli 2011 enthalten sie nur noch natürliche Aromen. Außerdem sind FruchtZwerge glutenfrei, ohne Zusatz von künstlichen Farbund Konservierungsstoffen, ohne Süßungsmittel und gelatinefrei. FruchtZwerge gibt es in den Geschmacksrichtungen Banane, Erdbeere, Aprikose, Himbeere, Vanille, Kirsche, Heidelbeere, Pfirsich-Birne und Erdbeere-Vanille. Über Danone: Die Danone GmbH mit Sitz in Haar bei München, produziert Joghurt- und andere Milchfrischeprodukte in Deutschland in den Molkereien Rosenheim und Ochsenfurt. Beliebte Marken von Danone sind Actimel, Activia, Dany Sahne, FruchtZwerge, Danone Disney(R) und die Danone Mars(R) Produkte. Danone hat es sich zur Aufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich täglich bei einer ausgewogenen Ernährung zu unterstützen und engagiert sich für die Entwicklung von gesünderen Ess- und Trinkgewohnheiten. Dazu gehört eine fortwährende Verbesserung der Qualität der Produkte. Ende 2016 wurden die neuen Danone Nutrition Commitments veröffentlicht, in denen das Unternehmen seine bestehenden Grundsätze noch einmal weiter ausbaut und sich zu besser messbaren und termingebundenen Zielen verpflichtet. Dazu gehören unter anderem Zielwerte bezüglich Zucker- und Fettgehalt der Produkte. Die neuen Danone Nutrition Commitments werden bis 2020 umgesetzt. Eine ausführliche Beschreibung der Commitments inklusive Zielvorgaben ist auf der Unternehmens-Webseite verfügbar. Kontakt für weitere Informationen: Danone GmbH Anna Bergmann, Produktkommunikation, Tel.: +49 89 62733 399, anna.bergmann@danone.com Tiina Decker, Unternehmenskommunikation, Tel.: +49 89 62733 235, tiina.decker@danone.com www.danone.com Agentur Brandzeichen Annika Büschken, Tel.: +49 40 4133 019 23, annika.bueschken@brandzeichen-pr.de Die aktuellen Presseinformationen finden Sie auch in unserem Newsroom: http://presse.danone.de

