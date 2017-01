In einer ruhigen Handelswoche verlor der ZKB KMU Index 1.28%. Besonders unter Abgabedruck litten die Lenzerheide Bergbahnen und die Rigi Bahnen AG. Ebenfalls litten die Titel der Zürcher Oberland Medien AG. Trotz regem Handel beendeten die Aktien der Zur Rose Group die Handelswoche im negativen Bereich, Neuigkeiten gab es auch diese Woche nicht aus der Ostschweiz. Positiv im Index entwickelten sich die WWZ AG und die Espace Real Estate Holding. Erstere vermeldete in der vergangen Woche, dass weitere vier Tankstellen eröffnet wurden.

Im breiten Markt gab es in der vergangenen Woche dafür grössere Bewegungen. So wurden die Titel der Bieler Privatklinik Linde AG gesucht, welche möglicherweise von der geplanten Übernahme von LifeWatch durch die Aevis Victoria SA profitierten. Die Aevis Victoria befindet sich seit längerer Zeit auf Einkaufstour im Gesundheitsbereich. Auch die kleine Schwesteraktie der Conzzeta AG -B, welche an der SIX kotiert ist, konnte in der vergangenen Woche an Terrain gutmachen. Möglicherweise half der angekündigte Wechsel in der Geschäftsleitung der Mammut Sports Group, welche zur Conzzeta gehört. Auf der Verliererseite ist die Lorze AG aufgefallen, die Verkäuferin der Reishauer-Aktien geriet in der vergangen Woche selber unter Druck. Neuigkeiten gab es jedoch keine aus dem Firmenumfeld. Im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen litten die Anteile der Energie Zürichsee Linth AG unter leichtem Abgabedruck. Der Umsatz konnte gehalten werden und die Aktionäre können an der kommenden Generalversammlung vom 3. März über eine Dividende von CHF 37.50 pro Anteil abstimmen. Dies entspricht einer Rendite von 2% (Quelle: eKMUX)

Unternehmensnachrichten

Die NZZ Gruppe zentralisiert das Telefonmarketing. Ab Sommer 2017 sollen die Agenturen, die das Telefonmarketing der NZZ Medien betreuen, auch die Regionaltitel übernehmen. (Quelle: awp)

Die Bank SLM konnte den Gewinn im vergangenen Geschäftsjahr um 0.9% auf CHF 3.32 Mio. steigern. Das ...

