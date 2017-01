Das Auswärtige Amt hat den Betroffenen der schweren Waldbrände in Chile Unterstützung zugesagt. "Noch immer toben in Chile die Waldbrände, eine wahre Feuerwalze der Zerstörung hat sich durch das Land gefressen. Die unzähligen Brandherde haben zahlreiche Tote gefordert, unzählige Menschen verletzt", sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Dienstag.

"Wir werden die Chilenen jetzt nicht allein lassen. Wir haben deshalb 200.000 Euro zugesagt, mit denen das Deutsche Rote Kreuz vor Ort den betroffenen Familien zur Seite steht und hilft, ihre Häuser wieder instand zu setzen, den Löscharbeitern Ausrüstung zur Verfügung stellt, Arbeitstrupps unterstützt." Wegen der Waldbrände hatte es in Chile zuletzt mehr als 40 Festnahmen wegen des Vorwurfs der Brandstiftung gegeben.

Mindestens elf Menschen kamen bei den Bränden bisher ums Leben.