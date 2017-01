Hamburg (ots) - Sobald die Temperaturen sinken, ist für Rothirsche Ruhe angesagt. Aktivität verbraucht Energie in Form von Kalorien, doch der Hirsch ist auf Diät, denn das Nahrungsangebot ist im Winter eher dürftig. Die Tiere scharren die letzten Baumfrüchte aus dem harten, gefrorenen Boden oder schälen - sehr zum Ärger der Forstleute - die Rinde von den Stämmen der Bäume. Der Magen fasst jetzt nur noch halb so viel Nahrung wie im Sommer! "Dadurch verbrauchen die Wildtiere automatisch weniger Brennstoff, um ihre Körperfunktionen aufrecht zu erhalten", erklärt Dr. Andreas Kinser, Jagd- und Forstreferent der Deutschen Wildtier Stiftung.



Damit die Not nach langanhaltender Kälteperiode nicht lebensbedrohlich wird, ist der Rothirsch im Winter aber nicht nur auf Diät. Er ist auch ein aktiver Energiesparer; Rothirsche "drehen" ihre Körperheizung auf Sparflamme und stehen still in der Landschaft, um weniger Kalorien zu verbrennen.



Der bis zu 200 Kilogramm schwere Pflanzenfresser fällt in eine Art Stoffwechselruhe. Er reduziert seine Körpertemperatur und den Herzschlag von etwa 70 auf rund 40 Schläge in der Minute. Atmung und Puls werden deutlich langsamer. Der größte "Energiespar-Clou" des Diätkünstlers geht noch einen Schritt weiter: Seine inneren Organe - Leber, Niere, Verdauungstrakt und sogar sein Herz - schrumpfen.



"Spaziergänger sollten dem Tier die überlebenswichtige Auszeit gönnen und den Energiesparer möglichst nicht aufscheuchen", so Kinser. "Hundehalter, Reiter, Mountainbiker, Schlitten- oder Skifahrer müssen auf offiziellen Wegen bleiben und sollten nicht in der Dämmerung unterwegs sein. Ist der Rothirsch gezwungen für die Flucht seinen Stoffwechsel hochzufahren, muss er hinterher fressen, um die Energiereserven wieder aufzufüllen - und die Winterlandschaft hat nicht viel zu bieten."



Mehr Informationen auf www.Rothirsch.org.



OTS: Deutsche Wildtier Stiftung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/37587 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_37587.rss2



Pressekontakt: Eva Goris Pressesprecherin Telefon: 040 9707869-13 E.Goris@DeWiSt.de www.DeutscheWildtierStiftung.de