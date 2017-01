München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Neue Geschichten rund um die sympathische Großfamilie - Türkei wider Willen - Ausstrahlung: Mittwoch, 1. Februar 2017, um 20:15 Uhr bei RTL II



Silvia, Harald, Sarafina und Peter fliegen in die Türkei. Die Elffachmama hat allerdings einige Bedenken, denn Flo übernimmt in der Zwischenzeit die Bauleitung für das neue Eigenheim und Silvia ist bei dem Gedanken nicht ganz wohl. Was, wenn der Schwiegersohn in spe die Arbeiten auf der Baustelle nicht in den Griff bekommt? Zudem treibt die Löwenmama stets dasselbe Thema um, wenn eine Reise ansteht: die Angst, einem ihrer Liebsten könnte während ihrer Abwesenheit etwas zustoßen.



Silvia ist urlaubsreif! Aufgrund der Renovierungsarbeiten am neuen Eigenheim in Ratheim und dem täglichen Hin und Her zwischen Baustelle und dem Haushalt in Neuss ist die Elffachmama zurzeit gestresst und auch ein wenig gereizt. Passenderweise steht ein Türkeiurlaub mit Harald, Sarafina und Peter an. Doch die Großfamilienmanagerin hat diesen im Trubel des Alltags völlig vergessen. Sie spielt gar mit dem Gedanken, den Urlaub abzusagen. Schließlich gibt es auf der Familienbaustelle viel zu viel zu tun.



Mit viel Mühe schafft es der Rest der Familie, die gestresste Mama doch noch von einer Woche Erholung zu überzeugen. Damit steht allerdings auchfest: Flo übernimmt die Bauleitung und hat gemeinsam mit Sylvana das Sagen! Ob sich die jüngeren Geschwister auf diese Konstellation einlassen? Und werden die Kinder eine Woche ohne Silvia meistern können?



"Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie!" Ausstrahlung: Mittwoch, 1. Februar 2017 um 20:15 Uhr bei RTL II



Deutschlands wahrscheinlich bekannteste Großfamilie sind: Die Wollnys. In Neuss am Rhein lebt Mama Silvia gemeinsam unter einem Dach mit acht ihrer elf Kinder sowie mit Flo und Peter, den beiden Schwiegersöhnen in spe. Im Haus der Wollnys ist immer etwas los - ob Schule, Privates oder Freizeit - und die Belange der Familienmitglieder sind vielfältig. Klar, dass sich die vielen kleinen und großen Wollnys da umeinander kümmern! Denn nur mit Humor und Zusammenhalt meistert man die Höhen und Tiefen des Alltags gemeinsam.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Martin Blickhan 089 - 64 185 6500 martin.blickhan@rtl2.de