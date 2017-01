Neuss - Creditreform Rating hat das Unternehmensrating der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH im Rahmen des Folgeratings mit B bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei negativ. Positiv war die auf Basis unterjähriger Zahlen abschätzbare Geschäftsentwicklung 2016, die etwa unseren Erwartungen entsprach, so die Creditreform Rating AG. Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH habe jedoch ihre Forderungsbestände gegenüber der Neue ZWL Zahnradwerke Leipzig International GmbH und deren chinesischen Tochtergesellschaft, Neue ZWL Transmission Technology and Production (Tianjin) Co., Ltd., in 2016 und damit Ihre Finanzierungsfunktion nochmals ausgeweitet. Zusammen mit der unterhalb unserer Erwartungen liegenden Geschäftsentwicklung 2016 der chinesischen Gesellschaft führt dies zu dem negativen Ausblick, so die Creditreform Rating AG.

