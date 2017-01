Frankfurt - Die Überschwemmungen im weltgrößten Kautschukproduzentenland Thailand trieben die Kautschukpreise in den letzten Wochen in die Höhe, berichten die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.In Singapur habe Kautschuk letzte Woche bei 230 US-Cents je Kilogramm geschlossen, so viel wie zuletzt vor gut drei Jahren. Zwar würden die Exporteure angeben, genug Ware auf Lager zu haben, um ihren Verpflichtungen nachkommen zu können. Zudem wolle die Regierung Mitte Februar nochmals rund 100 Tsd. Tonnen Kautschuk aus staatlichen Lagerbeständen über Auktionen abgeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...