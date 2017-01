Frankfurt - Der Brentölpreis handelt am Morgen knapp über 55 USD je Barrel, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.WTI falle auf nur noch 52,30 USD je Barrel. Die Preisdifferenz zwischen Brent und WTI sei damit so hoch wie zuletzt im Dezember 2015. Während der Brentölpreis von den OPEC-Produktionskürzungen profitiere, werde der WTI-Preis von der steigenden US-Ölproduktion belastet. Diese habe in der vorletzten Woche laut US-Energieministerium bereits bei knapp 9 Mio. Barrel pro Tag auf dem höchsten Niveau seit April 2016 gelegen. Die morgen zur Veröffentlichung anstehenden Daten könnten einen Anstieg über diese Marke zeigen. Vom Tief im September 2016 sei die US-Rohölproduktion bereits um 400 Tsd. Barrel pro Tag gestiegen. Der deutliche Anstieg bei der Bohraktivität lasse in den kommenden Wochen und Monaten einen weiteren Produktionszuwachs erwarten.

