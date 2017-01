Celestica Inc. (Toronto, Kanada) kündigte am 26.01.2017 an, aus der Produktion von Photovoltaik-Modulen auszusteigen. Als Gründe nennt das Unternehmen die Instabilität des Marktes und das weltweite Überangebot an Solarmodulen, welche sein Geschäft schon länger beeinträchtigt hätten. Dazu zählten auch die Preisgestaltung und Modulnachfrage im vierten Quartal 2016.

