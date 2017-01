Die Aktienkurse an der Wall Street dürften am Dienstag ihre Abwärtstendenz des Vortages fortsetzen. Weiterhin bestimmen die Entwicklungen im Weißen Haus und die Weisungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump das Geschehen. Nachdem am Vortag das Einwanderungsdekret von Trump die Investoren verschreckt hatte, lässt nun eine Personalie aufhorchen. So hat Trump die kommissarische Justizministerin Sally Yates entlassen, nachdem diese sich gegen die neuen Bestimmungen gestellt hatte. Der Future auf den S&P-500 deutet auf einen etwas schwächeren Start hin. Händler sprechen von steigender Verunsicherung am Markt wegen Trumps Vorgehen.

"Das größte Risiko besteht darin, dass die Koalition der Republikaner nun auseinanderbricht", so Stratege Hussein Sayed von FXTM. Eine ganze Reihe von Republikanern hätten das Dekret zur Einwanderung kritisiert und die Entlassung von Yates "gieße weiteres Öl ins Feuer", ergänzt der Teilnehmer.

Daneben sind die Blicke des Marktes auf die US-Notenbank gerichtet, die am Dienstag ihre zweitägige Sitzung beginnt. Es wird aber mehrheitlich mit keiner Zinsanhebung gerechnet. Bis zur Bekanntgabe der Entscheidung am Mittwochabend könnten noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten für etwas Bewegung sorgen. So werden vor der Startglocke der Arbeitskostenindex für das vierte Quartal und der Case-Shiller-Hauspreisindex für November veröffentlicht. Nach Handelsstart folgen noch der Index der Einkaufsmanager Chicago für Januar und der Index des Verbrauchervertrauens, ebenfalls für Januar.

Daneben nimmt die US-Berichtssaison weiter Fahrt auf. Vorbörslich legen unter anderem Pfizer, Sprint, UPS und Exxon Mobil ihre Geschäftszahlen vor. Nach Handelsende folgen noch Apple und Advanced Micro Devices (AMD).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2017 06:10 ET (11:10 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.