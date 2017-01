Frankfurt - Wie aus den kürzlich veröffentlichten Daten der chinesischen Zollbehörde auch hervorging, hat China im letzten Jahr gut 362 Tsd. Tonnen Nickelraffinade importiert, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Dies seien 24% mehr als im Vorjahr gewesen und habe zugleich ein Allzeithoch dargestellt. China habe verstärkt Nickelraffinade (und Ferronickel) einführen müssen, da das Angebot an Nickelerz stark eingeschränkt gewesen sei. So habe es bis vor kurzem in Indonesien ein Exportverbot für unbehandelte Erze gegeben. Daneben hätten die Philippinen im Sommer/Herbst eine umweltpolitische Überprüfung ihrer Minen durchgeführt, im Zuge derer es zu Schließungen gekommen sei. Indonesien war bzw. die Philippinen sind noch der größte Nickelerzlieferant für China, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.

Den vollständigen Artikel lesen ...