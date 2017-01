Nach drei schwarzen Tageskerzen und einer kleinen M-Formation in den Stundenkerzen konnte sich der Goldpreis in den letzten beiden Tagen wieder erholen - auch heute setzt sich die Gegenbewegung weiter fort. Allerdings fehlt es an Aufwärtsdynamik. Die jüngsten beiden kleinen Tageskerzen als auch die bisherige heutige Erholung weisen eher auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...