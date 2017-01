WIESBADEN/NÜRNBERG (dpa-AFX) - Eltern tun es, Großeltern sowieso: 54 Prozent aller Haushalte in Deutschland geben Geld für Spielwaren aus. Im Schnitt waren es im Jahr 2015 rund 180 Euro, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anlässlich der Spielwarenmesse in Nürnberg (1.-6. Februar) mitteilte. Jüngere Zahlen liegen nicht vor. Mit 468 Euro pro Jahr standen die Paarhaushalte, in denen auch Kinder leben, an der Spitze vor den Alleinerziehenden mit 216 Euro. Kinderlose Paare gaben im Schnitt 156 Euro für Spielsachen aus, Alleinstehende begnügten sich mit 84 Euro. 46 Prozent der Haushalte Prozent kauften gar keine Spielwaren. Das Bundesamt rechnet die Zahlen aus den Konsumausgaben von rund 8000 Haushalten hoch, die darüber genau Buch führen./ceb/DP/stb

