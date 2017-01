Am Donnerstag wird Daimler die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorlegen. Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR geht davon aus, dass der Autokonzern trotz einiger Schwierigkeiten in der Truck-Sparte auf ein überwiegend gutes Jahr zurückblicken kann. In der Zukunft gilt es allerdings, den E-Mobilitäts-Umbruch in der Branche erfolgreich zu meistern. Kauper ist zuversichtlich, dass Daimler diesen Schritt schaffen wird. Auf welche Marken es jetzt bei der Aktie ankommt, sehen Sie im Video! Wie Jochen Kauper außerdem die Aktien von Volkswagen, Leoni, Elringklinger, Paragon, Lion E-Mobility und Borussia Dortmund einschätzt, erfahren Sie hier im gesamten Interview.