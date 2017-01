FMW-Redaktion

Der Dollar dürfte den schwächsten Jahresstart seit dem Jahr 2008 absolvieren - das zeichnet sich ab, wenn heute keine große Bewegung zugunsten des US-Dollar mehr kommen sollte. Bislang verlor der Dollar-Index 1,9% im Januar:

(Dollar-Index)

Und das trotz der Annahme der (Aktien-)Märkte, dass die Inflation in den USA anziehen werde und die Fed daher gezwungen sei, die Zinsen schneller anzuheben. Bis zum Jahresbeginn haussierte daher der Dollar im Gleichlauf mit den US-Aktienmärkten. Seit aber bei Trump das Thema Einwanderung und Protektionismus die Agenda dominieren in den ersten Amtstagen, ist der Greenback tendentiell schwächer geworden. Je protektionistischer der US-Präsident agiert, umso positiver für US-Staatsanleihen (deren Renditen fallen), den Yen, Gold - und den Euro. Letzterer wird zusätzlich gestützt durch die Inflationsdaten aus der Eurozone, so etwa durch Daten heute aus Frankreich (Verbraucherpreise ...

