Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstag wenig verändert. Angeführt von einigen Zyklikern und mit der Unterstützung der Grossbanken, legte der Leitindex SMI zunächst im frühen Geschäft zu, ehe die Gewinne unter der Last der Abgaben von Roche und Nestlé abzubröckeln begannen. Die Sorgen der Anleger um die von US-Präsident Donald Trump verordnete Abschottungsstrategie hätten sich vorläufig etwas gelegt, hiess es am Markt. Doch liessen die anhaltenden Unsicherheiten derzeit im Vorfeld des US-Zinsentscheids keine grösseren Kurssprünge zu.

Der von massiven Protesten begleitete Einreisestopp der US-Administration für Bürger aus sieben Ländern mit vorwiegend muslimischer Bevölkerung habe an den Börsen zu Verunsicherung geführt und Fragen bezüglich des künftigen Handeln Trumps aufkommen lassen, so der Händler weiter. Dies habe der grundsätzlich freundlichen Stimmungslage einen Dämpfer versetzt. Am Berichtstag könnten im Verlauf einige Konjunkturdaten für Bewegung sorgen, doch richte sich der Fokus bereits auf den am morgigen Mittwoch anstehenden Leitzinsentscheid der US-Notenbank.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.10 Uhr mit 0,14% höher bei 8'332,77 Punkten. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,30% auf 1'333,88 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,17% auf 9'105,59 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...