Die Bundesnetzagentur hat am 31.01.2017 bekannt gegeben, dass die Fördersätze für Photovoltaik-Anlagen mit einer Nennleistung unter 750 Kilowatt stabil bleiben. "Im Dezember 2016 sind deutlich mehr Anlage in Betrieb genommen worden als in den Vormonaten. Angemeldet worden sind vor allem Anlagen, deren Vergütung seit Januar 2017 in Ausschreibungen ermittelt wird", sagt der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann.

Den vollständigen Artikel lesen ...