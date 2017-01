Solide Verkaufszahlen und ein verbesserter Geschäftsausblick erfreuten in Versandhändlers Zalando zuletzt und verhalfen der Aktie stabil auf einem hohen Niveau zu verbleiben. Durch die anhaltend hohe Volatilität bietet die Aktie aber auch sehr schöne Einstiegs-Chancen, wie beispielshalber jetzt zu sehen ist.

Seit dem Börsendebut im Oktober 2014 kann in der Aktie von Zalando ein intakter Aufwärtstrend eingezeichnet werden, der von einem Kursniveau von 17,01 auf ein bisheriges Verlaufshoch von 41,11 Euro im Oktober 2016 aufwärts reichte. Zwar reihten sich zwischendurch einige Abwärtsphasen ein, diese wurden seitens der Marktteilnehmer jedoch recht häufig für den Wiedereinstieg in Long-Positionen genutzt. So stellt sich auch das aktuelle Bild dar, nachdem die Aktie von ihren diesjährigen Hochs bei 40,38 Euro in den Bereich von 35,00 Euro abgerutscht ist. Nach den Kursverfall aus den letzten Wochen springen Marktteilnehmer wieder auf und führen zu einer deutlichen ...

