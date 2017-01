67 Prozent der Online-Einkäufer haben bereits Online-Bezahldienste genutzt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom.

Am weitesten verbreitet sei aber weiter die Bezahlung auf Rechnung, sieben von zehn Online-Einkäufern (70 Prozent) haben so mindestens einmal gezahlt. Die Bezahlung per Lastschrift, also Bankeinzug, hat heute knapp jeder zweite Online-Einkäufer (47 Prozent) schon einmal genutzt. Wenig genutzt werden Barzahlung bei Abholung (zehn Prozent) sowie Zahlung per Nachnahme (sechs Prozent). Laut Umfrage nutzen 63 beziehungsweise 80 Prozent der Befragten Online-Bezahldienste aus Komfort- und Sicherheitsgründen.

Beim Kauf auf Rechnung schätzen 20 Prozent die Bequemlichkeit. Eine größere Rolle spielen hier Sicherheitsgründe (85 Prozent) und die bessere Kontrolle der eigenen Finanzen (47 Prozent). Für die Umfrage wurden 1.166 Internetnutzer ab 14 Jahren befragt, darunter 1.114 Online-Einkäufer. Nach Angaben des Instituts soll die Auswahl der Befragten repräsentativ sein.