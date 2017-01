Kloten - Der globale Informationslogistiker Retarus baut den Funktionsumfang seiner E-Mail-Security-Services konsequent aus: Mit Patient Zero Detection können Empfänger bislang unbekannter Schadprogramme (so genannte Patient Zeros) binnen kürzester Zeit identifiziert werden. Dadurch können Administratoren schnell reagieren und, etwa im Fall von Ransomware, erheblichen Schaden vom Unternehmen abwenden. Die innovative Technologie ist ab sofort verfügbar und die erste einer Reihe innovativer Lösungen, die Retarus in den kommenden Monaten im Bereich E-Mail-Security auf den Markt bringen wird.

Mithilfe der umfangreichen Filterfunktionen von Retarus E-Mail Security werden E-Mails mit bekannter Malware bereits zuverlässig blockiert, bevor sie in die IT-Infrastruktur gelangen. Derzeit kann jedoch kein Virenfilter hundertprozentigen Schutz vor gezielten Angriffen bieten. Denn insbesondere beim ersten Auftreten wird neue Schadsoftware häufig nicht sofort herausgefiltert und gelangt unbeobachtet ins Unternehmensnetzwerk. Laut Kaspersky belaufen sich bei grossen Unternehmen die Kosten solcher Attacken auf durchschnittlich 551.000 US-Dollar.

Patient Zero Detection identifiziert deshalb zusätzlich auch gefährliche E-Mails, die bislang unbekannten Schadcode enthalten und bereits zugestellt wurden. Möglich wird das durch einen digitalen Fingerabdruck aller Anhänge, der bereits beim Eingang der E-Mails erzeugt wird. Zeitliche Verzögerungen der Zustellung ergeben sich dadurch nicht. Sobald ein Virenscanner zu einem späteren Zeitpunkt bei einem weiteren Empfänger Schadcode in einem identischen Anhang entdeckt, werden die Fingerabdrücke automatisch miteinander abgeglichen. Bei einer Übereinstimmung informiert Retarus unverzüglich Administratoren sowie wahlweise auch bisherige Empfänger.

Sofortige Alarmierung ermöglicht ...

