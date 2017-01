Von Hans Bentzien

FRANKFURT/MÜNCHEN (Dow Jones)--Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat die Europäische Zentralbank (EZB) wegen des deutlichen Inflationsanstiegs im Euroraum zu einer baldigen Normalisierung ihrer Geldpolitik aufgefordert. "Die Inflation nähert sich dem Ziel der EZB, deshalb sollte die EZB ab April die Staatsanleihekäufe jeden Monat um 10 Milliarden Euro abbauen", erklärte Fuest auf Anfrage.

Die EZB hatte im Dezember beschlossen, ihre Wertpapierankäufe ab April von derzeit 80 Milliarden Euro auf 60 Milliarden pro Monat zu verringern und dieses Niveau bis Jahresende beizubehalten. Im Januar hatte EZB-Präsident Mario Draghi darauf verwiesen, dass der jüngste Inflationsanstieg vor allem auf einem Basiseffekt beim Ölpreis beruht habe und der unterliegende Inflationsdruck weiterhin schwach sei.

Im Januar war die Inflationsrate nach Angaben von Eurostat auf 1,8 von zuvor 1,1 Prozent gestiegen. Allerdings blieb die Kerninflationsrate, die als Messgröße des grundlegenden Inflationsdrucks gilt, bei 0,9 Prozent. Die EZB strebt mittelfristig eine Teuerung von knapp 2 Prozent an. Sie will ihre Wertpapierankäufe so lange fortführen, bis die Inflation nachhaltig in Richtung 2 Prozent steigt. Der volkswirtschaftliche Stab der EZB sieht die Kerninflationsrate 2018 bei 1,7 Prozent.

