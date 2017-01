Mailand (ots) -



Historische Motive aus Verdi-Opern zieren Unikate der neuen Alta-Sartoria-Kollektion



Dolce & Gabbana hat seine Zusammenarbeit mit dem Mailänder Ricordi-Archiv ausgeweitet und zahlreiche historische Bildmotive aus berühmten Verdi-Opern in seine neue Alta-Sartoria-Kollektion einfließen lassen. Die Motive aus Werken wie Falstaff, Rigoletto, Otello oder Don Carlos zieren - originalgetreu oder neu interpretiert - exklusive Modestücke, die Dolce & Gabbana am Wochenende in der Mailänder Scala präsentierte. Dolce & Gabbana, die zu den führenden Förderern des Teatro alla Scala zählen, ließen ihrer Kreativität dabei freien Lauf und gestalteten verschiedene Teile ihrer Herren-Kollektion nach den Motiven aus dem Ricordi-Archiv.



Das Archivio Storico Ricordi birgt Dokumente und Artefakte aus 200 Jahren italienischer Operngeschichte, darunter Originalhandschriften von Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini, zahlreiche Bühnenentwürfe und Kostümzeichnungen. Bereits 2016 hatte das zu Bertelsmann gehörende Archiv erstmals ornamentale und florale Bildmotive aus der Opernwelt an Dolce & Gabbana lizensiert, zunächst allerdings in einem deutlich geringeren Umfang.



Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation und zuständig für das Ricordi-Archiv, erklärte dazu: "Für das Archivio Storico Ricordi ist diese Lizenz-Kooperation eine wunderbare Gelegenheit, die musikalischen Schätze von einst lebendig zu halten und sie zu einer Inspiration für Kreative und Kunstschaffende der heutigen Zeit werden zu lassen. Sie steht aber auch beispielhaft dafür, wie Bertelsmann als Archiv-Eigner für einen Mittelzufluss in respektvollem Rahmen sorgt. Alle Einnahmen aus Lizensierungsvereinbarungen kommen dem nachhaltigen Erhalt des Archivs zu Gute."



Das Archivio Storico Ricordi gehört seit 1994 zu Bertelsmann und gilt als eine der weltweit wertvollsten Musiksammlungen in privater Hand. Im Bestand des Archivs befinden sich heute 7.800 Originalpartituren von mehr als 600 Opern sowie rund 10.000 Libretti, an die 6.000 historische Fotografien, zahlreiche Kostümzeichnungen sowie die komplette Geschäftskorrespondenz des Verlagshauses Casa Ricordi von 1888 bis 1962.



Bertelsmann lässt die Archivalien umfassend katalogisieren, digitalisieren und vielfach auch restaurieren. Inzwischen können Tausende Dokumente über die frei verfügbare Online-Plattform Collezione Digitale (http://digital.archivioricordi.com) digital eingesehen und erforscht werden.



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz von 17,1 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.



