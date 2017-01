DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai fand wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Börsenhandel statt.

MITTWOCH BIS DONNERSTAG: In Schanghai bleibt die Börse wegen des chinesischen Neujahrsfests geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.273,40 -0,11% +1,66% Euro-Stoxx-50 3.269,88 +0,22% -0,63% Stoxx-50 3.000,68 -0,10% -0,33% DAX 11.696,40 +0,12% +1,88% FTSE 7.161,72 +0,61% +0,26% CAC 4.798,84 +0,30% -1,31% Nikkei-225 19.041,34 -1,69% -0,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,83 -5

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,50 52,63 -0,2% -0,13 -4,0% Brent/ICE 55,33 55,23 +0,2% 0,10 -2,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,92 1.195,46 +0,7% +8,47 +4,6% Silber (Spot) 17,35 17,12 +1,4% +0,23 +9,0% Platin (Spot) 991,45 989,00 +0,2% +2,45 +9,7% Kupfer-Future 2,70 2,66 +1,7% +0,05 +7,8%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Aktienkurse an der Wall Street dürften am Dienstag ihre Abwärtstendenz des Vortages fortsetzen. Weiterhin bestimmen die Entwicklungen im Weißen Haus und die Weisungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump das Geschehen. Nachdem am Vortag das Einwanderungsdekret von Trump die Investoren verschreckt hatte, lässt nun eine Personalie aufhorchen. So hat Trump die kommissarische Justizministerin Sally Yates entlassen, nachdem diese sich gegen die neuen Bestimmungen gestellt hatte. Der Future auf den S&P-500 deutet auf einen etwas schwächeren Start hin. Händler sprechen von steigender Verunsicherung am Markt wegen Trumps Vorgehen. Daneben sind die Blicke des Marktes auf die US-Notenbank gerichtet, die am Dienstag ihre zweitägige Sitzung beginnt. Es wird aber mehrheitlich mit keiner Zinsanhebung gerechnet. Bis zur Bekanntgabe der Entscheidung am Mittwochabend könnten noch eine Reihe von US-Konjunkturdaten für etwas Bewegung sorgen. Daneben nimmt die US-Berichtssaison weiter Fahrt auf. Vorbörslich legen unter anderem Pfizer, Sprint, UPS und Exxon Mobil ihre Geschäftszahlen vor. Nach Handelsende folgen noch Apple und Advanced Micro Devices (AMD).

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Ergebnisse:

13:30 US/Sprint Corp, Ergebnis 3Q, Overland Park

13:45 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q, Atlanta

14:00 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q, Irving

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino

Außerdem im Tagesverlauf:

- US/Arconic Inc, Ergebnis 4Q (nach Börsenschluss), New York

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,6% gg Vq zuvor: +0,6% gg Vq 15:00 Case-Shiller-Hauspreisindex November 20 Städte PROGNOSE: +5,3% gg Vj zuvor: +5,1% gg Vj 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 55,0 zuvor: 54,6 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 111,9 zuvor: 113,7

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Rücksetzer zum Wochenstart geht es an den Börsen in Europa am Dienstagmittag leicht nach oben. "Nach der Trump-Rally sehen wir momentan, dass die Bereitschaft der Anleger gestiegen ist, Gewinne in steigende Kurse hinein mitzunehmen", so ein Aktienhändler. Sollte diese Tendenz anhalten, dürfte der Weg der Börsen nach oben zunächst schwieriger werden. Die Inflation ist zum Start in das Jahr nach oben geschossen. Der Preisdruck in der Eurozone erfüllt mit 1,8 Prozent nun nahezu den Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Der Anstieg ging dabei hauptsächlich auf die Entwicklung der Energiepreiskomponente zurück. Die Kerninflation ohne die Preise für Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verharrte bei 0,9 Prozent. Der Euro hat auf die Inflationsdaten kaum reagiert. Der Unicredit stehen für 2016 tiefrote Zahlen ins Haus. Das Unternehmen hat den erwarteten Verlust für das abgelaufene Jahr auf 11,8 Milliarden Euro beziffert. Die Aktie verliert 1,5 Prozent. Deutsche Bank steigen um 1,3 Prozent. Die Bank kann einen weiteren Rechtsstreit zu den Akten legen. Wegen Geldwäschevorwürfen in Russland zahlt das Geldhaus umgerechnet 588 Millionen Euro, was deutlich unter den Schätzungen von Analysten liegt, die den Vergleich denn auch positiv bewerten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:11 Mo, 17:13 % YTD EUR/USD 1,0753 0,0% 1,0753 1,0688 +2,3% EUR/JPY 121,9821 0,0% 121,9821 121,72 -2,0% EUR/CHF 1,0668 0,0% 1,0668 1,0660 -0,4% EUR/GBP 0,8626 +0,71% 0,8626 1,1698 +1,2% USD/JPY 113,45 0,0% 113,45 113,89 -2,9% GBP/USD 1,2465 0,0% 1,2465 1,2504 +1,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Während an den chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai das Neujahrsfest gefeiert worden ist, verkauften Anleger an den übrigen Handelsplätzen in der Region Aktien. Händler sprachen von einer allgemein schlechten Stimmung, die in Asien um sich greife. Die politischen Rundumschläge von US-Präsident Donald Trump würden immer stärker als Bedrohung - auch für die Börsen - wahrgenommen, hieß es. Trumps Festhalten an den weltweit kritisierten Einreisebeschränkungen für Bürger bestimmter islamischer Staaten sei kein vertrauensstiftender Schritt und befördere die wachsende Verunsicherung. In Japan stützten angesichts der globalen Verunsicherung selbst positive Wirtschaftsdaten nicht. So war unter anderem die Industrieproduktion im Dezember stärker als erwartet gestiegen. Die japanische Notenbank beließ ihre Geldpolitik zwar unangetastet, hob aber den Wachstumsausblick für das Land an. Ihre Inflationserwartungen bestätigte die Bank of Japan. Export-, Technologie- und Finanzaktien zählten in der gesamten Region zu den klaren Verlierern. Allerdings machten Analysten bei den Finanztiteln Kurspotenzial aus, nachdem sich Trump erneut für die Abschaffung des "Dodd-Frank-Act" zur Bankenaufsicht in den USA ausgesprochen hatte - mithin eine Deregulierung des Bankensektors. NEC brachen in Tokio um über 17 Prozent auf ein Dreimonatstief ein. Der Elektronikkonzern hatte die Prognose gesenkt. Sony ermäßigten sich um 2,3 Prozent auf ein Dreiwochentief. Der Elektronikriese plant Abschreibungen von rund 1 Milliarde US-Dollar auf das Film- und Fernsehstudio-Geschäft.

CREDIT

Nach dem kräftigen Anstieg der Risikoprämien im europäischen Kredithandel zum Wochenbeginn geben diese am Dienstag wieder leicht nach. "Die Umsätze in den iTraxx-Indizes waren gestern vergleichsweise hoch", sagt ein Beobachter. Laut dem Datenanbieter Markit wurden im iTraxx Europe Index Absicherungen im Gesamtvolumen von 13,75 Milliarden Euro gehandelt. Der iTraxx Crossover Index war am Vortag erstmals seit Anfang Dezember wieder über 300 Basispunkte gestiegen. Der Index bildet einen Korb von Anleihen von Unternehmen mit einer niedrigen Kreditbonität ab.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Fresenius Medical Care erhält Nachzahlung aus den USA

Die Fresenius Medical Care erhält für Dienste in den USA nachträglich mehr Geld. Die Nordamerikatochter der FMC bekomme für Behandlungen von US-Kriegsveteranen zwischen Januar 2009 und 15. Februar 2011 eine Nachzahlung, teilte der Konzern mit. Die Nachzahlung werde den Umsatz der Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (FMC) 2017 um rund 100 Millionen Euro erhöhen.

Lufthansa-Chef Spohr kündigt für 2017 niedrigere Ticketpreise an

Die Deutsche Lufthansa will ihre Ticketpreise in diesem Jahr senken. "Wir gehen auch in diesem Jahr davon aus, unseren Kunden leicht reduzierte Ticketpreise anbieten zu können", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ). "Aber der Rückgang dürfte etwas niedriger ausfallen als im vergangenen Jahr."

Deutsche Bahn und GDL geben sich in Schlichtung mehr Zeit

Im festgefahrenen Tarifkonflikt zwischen der Lokführergewerkschaft GDL und der Deutschen Bahn lassen sich die Streithähne etwas mehr Zeit bei der Schlichtung. Das unter Leitung von Bodo Ramelow und Matthias Platzeck geführte Verfahren werde bis zum 9. Februar ausgesetzt, teilte die GDL mit.

Grünen-Spitzenkandidatin verlangt Experten als neuen Bahnchef

Die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt hat nach dem Rücktritt von Bahn-Chef Rüdiger Grube einen "echten Experten der Bahnbranche" als Nachfolger gefordert. Sie sieht nun Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in der Pflicht, schnell zu handeln, wie die Politikerin der Rheinischen Post sagte.

Comdirect kürzt Dividende trotz Gewinnanstiegs

Die Commerzbank-Tochter Comdirect hat 2016 dank eines Sonderertrages unter dem Strich deutlich mehr verdient. Die Erträge aus dem operativen Geschäft waren dagegen rückläufig. Die Dividende für das vergangene Jahr strich die Bank auf 0,25 Euro je Aktie zusammen, im Jahr davor hatte sie noch 0,40 Euro ausgeschüttet.

GfK verfehlt 2016 Margenziele

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 31, 2017 07:18 ET (12:18 GMT)

Ungünstige Wechselkurse und Umsatzrückgänge haben das Ergebnis der GfK SE 2016 belastet. Vorstandssprecher Gerhard Hausruckinger sprach von einem schwierigen Jahr. Die Margenziele habe der Marktforscher verfehlt. Der Umsatz der im SDAX notierten Gesellschaft sank nach vorläufigen Berechnungen um knapp 4 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro.

Hamborner Reit kauft Einzelhandelsimmobilie

Die Hamborner Reit AG kauft ein Nahversorgungszentrum in Berlin. Die Mietfläche von rund 6.500 Quadratmetern ist größtenteils an den Lebensmitteleinzelhändler Kaufland vermietet. Bei jährlichen Mieterträgen in Höhe von 900.000 Euro beträgt die Bruttoanfangsrendite laut Unternehmensangaben 5,3 Prozent. Der Besitzübergang ist bis Ende des ersten Quartals geplant.

Hawesko Holding übertrifft Erwartungen leicht

Die Weinhandelsgruppe Hawesko hat das Geschäftsjahr 2016 leicht über den eigenen Erwartungen abgeschlossen. Laut Vorstandsvorsitzendem Thorsten Hermeling haben strukturelle Veränderungen im Lieferantenportfolio zunächst die Umsatzentwicklung belastet. Dies wurde durch ein sehr starkes Weihnachtsgeschäft aber mehr als ausgeglichen. Er rechnet für 2016 mit einem bereinigten EBIT von 30 (2015 20,1) Millionen Euro.

Mitsubishi Motors schafft kleinen Quartalsgewinn

Die von einem Skandal um geschönte Verbrauchsangaben belastete Mitsubishi Motors hat im Quartal per Ende Dezember einen "hauchdünnen" Gewinn geschafft. Der gemessen am Absatz sechstgrößte Autobauer Japans meldete einen Nettogewinn von 6,3 Milliarden Yen, umgerechnet rund 51 Millionen Euro. Nach neun Monaten stand unter dem Strich dennoch ein Verlust von 213,31 Milliarden Yen, nach einem Gewinn von 76,75 Milliarden Yen im Vorjahr.

Starkes viertes Quartal beflügelt Washtec

Der Autowaschanlagenhersteller Washtec hat dank eines Spurts im Schlussquartal 2016 Umsatz und Ergebnis gesteigert. Mit Schwung ging es für das Unternehmen aus Augsburg aufgrund eines hohen Auftragsbestands auch in das neue Jahr hinein.

Givaudan enttäuscht mit schwacher Marge

Der Aromenhersteller Givaudan hat im vergangenen Jahr zwar deutlich mehr erlöst, den Gewinn allerdings nicht ganz so stark gesteigert. Entsprechend sank die Marge im vergangenen Jahr überraschend deutlich, was Investoren zum Verkauf der Aktie veranlasste. Das Papier verliert zum Handelsstart knapp 5 Prozent. Auch der deutsche Rivale Symrise kommt an der Börse unter Druck und gibt rund 4 Prozent ab.

H&M übertrifft Gewinnerwartung und will zweistellig wachsen

Die schwedische Modekette Hennes & Mauritz (H&M) will ihren Umsatz im laufenden Jahr zweistellig steigern. Im vierten Geschäftsquartal hatte H&M dank starker Geschäfte in Indien, Mexiko, Südafrika und der Türkei ihren Gewinn deutlicher als erwartet gesteigert. Dorthin war der schwedische Konzern vor kurzem expandiert. In den USA, Europa und China war das Wachstum dagegen verhalten.

Senvion erhält Auftrag aus Portugal

Senvion hat einen Rahmenvertrag mit der portugiesischen EDP Renewables über Windanlagen mit einer Gesamtkapazität von bis zu 216 Megawatt abgeschlossen. Der bis Ende 2019 laufende Vertrag regelt die Lieferung von Senvion-Windenergieanlagen sowie die Erbringung aller Wartungsleistungen. Es besteht zudem die Möglichkeit der Verlängerung des Vertrags auf bis zu 20 Jahre.

Shell verkauft Teile seiner Nordseeanlagen an Chrysaor

Der Ölriese Royal Dutch Shell plc verkauft einen Teil seiner Anlagen in der britischen Nordsee für 3,8 Milliarden Dollar an Chrysaor. Shell verkauft Beteiligungen an den Ölfeldern Buzzard, Beryl, Bressay, Elgin-Franklin, J-Block, Greater Armada, Everest, Lomond und Erskine sowie einen 10prozentigen Anteil an Schiehallion.

Softbank-Fonds steckt womöglich 1 Mrd USD in Startup Wework

Die japanische Softbank steht vor einem der ersten großen Transaktionen mit seinem neu aufgelegten 100 Milliarden US-Dollar schweren Technologiefonds. Der Konzern erwägt, rund 1 Milliarde Dollar in die Firma Wework zu stecken, die sich auf gemeinsam genutzte Büroflächen spezialisiert hat, wie Insider berichten. Wework ist gerade mal sieben Jahre alt und war Investoren vergangenes Jahr bereits 17 Milliarden Dollar wert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2017 07:18 ET (12:18 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.