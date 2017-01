Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum mit 1,8 Prozent nahe dem EZB-Zielwert

Der Preisdruck in der Eurozone hat zu Jahresbeginn weiter zugenommen und erfüllt nahezu den Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB). Im Januar legte die jährliche Inflationsrate auf 1,8 Prozent zu, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist die höchste Rate seit Februar 2013. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur 1,6 Prozent vorhergesagt. Im Dezember waren die Verbraucherpreise um 1,1 Prozent gestiegen.

Wachstum in der Eurozone legt einen Zahn zu

Die Wirtschaft in der Eurozone ist im vierten Quartal 2016 besser in Schwung gekommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs zwischen Oktober und Dezember um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Zuwachs um 0,4 Prozent vorausgesagt. Im dritten Quartal war die Wirtschaft um revidiert 0,4 (vorläufig: 0,3) Prozent gewachsen.

Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt auf 9,6 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Dezember weiter zurückgegangen. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, sank die Arbeitslosenquote auf 9,6 Prozent, nachdem sie im November bei revidiert 9,7 Prozent (vorläufig: 9,8 Prozent) gelegen hatte. Das ist die niedrigste Quote seit Mai 2009. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 9,8 Prozent prognostiziert.

Deutscher Arbeitsmarkt zu Jahresbeginn in guter Form

Am Jahresbeginn hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland jahreszeitlich bedingt leicht zugenommen. Im Vergleich zu Dezember waren im Januar 209.000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag mitteilte. Insgesamt waren 2,777 Millionen bei den Arbeitsämtern auf der Suche nach einer Stelle. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 6,3 Prozent. Bereinigt um jahreszeitliche Einflüsse sank die Arbeitslosigkeit zu Jahresbeginn aber spürbar.

DIW: Wachstum dürfte sich im ersten Quartal weiter beschleunigen

Die deutsche Wirtschaft dürfte zum Jahresauftakt nach dem starken Endspurt im alten Jahr noch einen Gang höher schalen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet mit einem Wachstum von 0,6 Prozent im ersten Quartal 2017, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Im Schlussquartal erreichte die deutsche Wirtschaft nach ersten Schätzungen des Statistischen Bundesamts ein Plus von einem halben Prozent.

Ifo-Chef Fuest: EZB sollte QE um monatlich 10 Mrd Euro zurückfahren

Der Präsident des Münchener Ifo-Instituts, Clemens Fuest, hat die Europäische Zentralbank (EZB) wegen des deutlichen Inflationsanstiegs im Euroraum zu einer baldigen Normalisierung ihrer Geldpolitik aufgefordert. "Die Inflation nähert sich dem Ziel der EZB, deshalb sollte die EZB ab April die Staatsanleihekäufe jeden Monat um 10 Milliarden Euro abbauen", erklärte Fuest auf Anfrage.

Banken fragen 2,3 Milliarden Euro weniger EZB-Liquidität nach

Die Nachfrage der Banken des Euroraums nach Liquidität der Europäischen Zentralbank (EZB) hat beim einwöchigen Hauptrefinanzierungsgeschäft abgenommen. Wie die EZB mitteilte, wurden 31,7 nach 34,0 Milliarden Euro in der Vorwoche zum Festzinssatz von null Prozent zugeteilt. Die Gebote von 55 (Vorwoche: 67) Instituten wurden voll bedient.'Die Banken des Euroraums besorgten sich damit rund 2,3 Milliarden Euro weniger Liquidität.

Bettel: EU-Gipfel am Freitag berät auch über Beziehungen zu den USA

Der EU-Gipfel am Freitag wird sich nach Angaben Luxemburgs auch mit dem Kurs des neuen US-Präsidenten Donald Trump befassen. "Die transatlantischen Beziehungen werden beim informellen Europäischen Rat am kommenden Freitag in Valletta diskutiert", erklärte der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel am Montagabend. Bettel ist sich demnach mit mehreren seiner Kollegen unter den EU-Staats- und Regierungschefs in der Ablehnung der jüngst von Trump verhängten Einreiseverbote einig.

EU-Gericht erleichtert Ablehnung von Asylbewerbern mit Terrorverbindungen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Abweisung der Asylanträge von Flüchtlingen erleichtert, die sich für terroristische Gruppierungen engagiert haben. Dabei spiele es keine Rolle, ob der Antragssteller lediglich logistisch tätig gewesen sei, heißt es in einem in Luxemburg ergangenen Urteil. Die Richter wiesen damit die Klage eines Marokkaners zurück, der in Belgien wegen Terrorunterstützung verurteilt worden war, die Ablehnung seines Asylantrags aber nicht hinnehmen wollte.

Grünen-Spitzenkandidatin verlangt Experten als neuen Bahnchef

Die Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Göring-Eckardt hat nach dem Rücktritt von Bahn-Chef Rüdiger Grube einen "echten Experten der Bahnbranche" als Nachfolger gefordert. Sie sieht nun Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) in der Pflicht, schnell zu handeln, wie die Politikerin der Rheinischen Post sagte.

Öffentlicher Dienst der Länder vor Warnstreiks

Der öffentliche Dienst der Länder steht nach einer ergebnislosen zweiten Tarifrunde vor ersten Warnstreiks. Am Verhandlungstisch habe es keine Annäherung gegeben, sagte Verdi-Bundeschef Frank Bsirske am Dienstag in Potsdam. Der Warnstreikankündigung schloss sich auch der Deutsche Beamtenbund an.

Türkei drängt Trump zur Rücknahme von Einreisestopp

Die Türkei hat US-Präsident Donald Trump zur Rücknahme seines umstrittenen Einreisestopps gedrängt. Die Anordnung sei "inakzeptabel" und "beleidigend" und müsse "korrigiert" werden, sagte Vize-Regierungschef Numan Kurtulmus am Dienstag der Zeitung Habertürk. Es war die erste offizielle Reaktion der türkischen Regierung auf den dreimonatigen US-Einreisebann für Bürger aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern.

US-Konzerne protestieren vehement gegen Trumps Einreiseverbote

Der Ärger über die Einreiseverbote von US-Präsident Donald Trump hat inzwischen nahezu die gesamte amerikanische Unternehmenswelt erfasst. Nicht mehr nur das Silicon Valley, sondern auch Schwergewichte wie Ford, Coca-Cola und sogar Goldman Sachs wettern gegen die Reisebeschränkungen, die schon für Chaos an den Flughäfen sorgten und weltweit Proteste auslösten.

Mexiko offen für Mauer-Finanzierung durch Drogenkartelle

Die mexikanische Regierung hat sich offen für Überlegungen in Washington gezeigt, die Kosten für den geplanten Bau einer Grenzmauer den Drogenkartellen aufzubürden. Es stelle "ohne Zweifel einen positiven Fortschritt" dar, wenn nun im Weißen Haus darüber geredet werde, die Kosten nicht dem mexikanischen Staat in Rechnung zu stellen, sagte Außenminister Luis Videgaray im Fernsehsender Televisa. "Das ist ein Signal, das man meiner Ansicht nach begrüßen sollte."

USA und Israel werfen Iran Test von Mittelstreckenrakete vor

Der Iran hat nach Angaben der USA und Israels Ende Januar eine ballistische Mittelstreckenrakete getestet. "Wir wissen, dass der Iran diese Rakete abgefeuert hat", sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, am Montag. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von einem "eklatanten Verstoß" gegen UN-Resolutionen. Der UN-Sicherheitsrat setzte auf Antrag der USA für Dienstag eine Dringlichkeitssitzung an.

Italien/Erzeugerpreise Dez gg Vm +0,6%, +0,9% gg Vj

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Dez +4,8 Mrd GBP (Nov: +5,1 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Dez +3,8 Mrd GBP (Nov: +3,1 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Dez 67.898 (Nov: 67.461)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Dez +1,0 Mrd GBP (Nov: +1,9 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Dez PROG: +1,8 Mrd GBP

