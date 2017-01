In Tripolis gaben sich nach Wahrnehmung der Wirtschaftskammer in letzter Zeit Diplomaten die Klinke in die Hand - wenngleich die politische Lage und Sicherheitssituation nach wie vor prekär sei. Für "Expats" gilt das Land nach wie vor als heißes Pflaster. Konzernen wie dem heimischen Ölkonzern OMV werden am Markt indes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...