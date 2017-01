FMW-Redaktion

Der offizielle Grund, warum die EZB für Billionensummen Anleihen aufkauft und die Zinsen quasi abgeschafft hat, war die "Angst vor der Deflation". Das offizielle Ziel lautet die Inflation raufzubringen auf "unter 2%, aber nahezu 2%." Das mit dem "nahezu" hat man ab heute offiziell erreicht. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat heute vermeldet, lag die Inflation in der Eurozone im Januar auf Jahresbasis bei 1,8%. Damit liegt man nahezu an 2%. So schreibt die EZB auf ihrer Infoseite zur Inflation als generelle Richtlinie Zitat:

"The primary objective of the ECB's monetary policy is to maintain price stability. The ECB aims at inflation rates of below, but close to, 2% over the medium term."

Noch im Dezember lag die Inflation (Harmonisierter Verbraucherpreisindex) bei 1,1%, was auch schon einen kräftigen Schub gegenüber November darstellte. Dann erwartete man für Januar +1,6%, aber +1,8% wurden es dann heute. Nur mal so zur Info nebenbei: Spanien vermeldet heute ganz frisch für Januar eine Inflation von sogar +3% auf Jahresbasis. Eurostat im Zitat:

Im Hinblick auf die Hauptkomponenten der Inflation im Euroraum wird erwartet, dass Energie im Januar die höchste jährliche Rate aufweist (8,1% gegenüber 2,6% im Dezember), ...

