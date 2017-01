Wien - Laut der Wirtschaftszeitung "Financial Times" haben die weltgrößten Fondsanbieter BlackRock, Vanguard und State Street ihre Teams für Corporate Governance deutlich aufgestockt, so die Experten von "FONDS professionell".Die neuen Mitarbeiter sollten überwachen, ob die Unternehmen, an denen die hauseigenen Fonds aktien- oder anleihenseitig beteiligt seien, Grundsätze guter Unternehmensführung berücksichtigen würden. Damit würden die Asset Manager auf den Druck der Aufseher und der Öffentlichkeit reagieren, stärker auf die moralischen Aspekte der Investments zu achten.

