Einstufung von Rockstone Research zu Golden Dawn Minerals Inc.

Unternehmen: Golden Dawn Minerals Inc. ISIN: CA3808956070 Anlass der Studie: Report #12 Empfehlung: Outperformer seit: 31.01.2017 Kursziel: - Kursziel auf Sicht von: - Letzte Ratingänderung: - Analyst: Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

Gold und Goldminenaktien sind die beste Absicherung gegen Trump und andere Ungewissheiten // Das Derivate Magazin berichtet über Golden Dawn Minerals Inc. //

Leo Nelissen erklärt in seinem neuesten Artikel auf SeekingAlpha, warum Goldminenaktien die beste Absicherung ('Hedge') gegen mögliche Enttäuschungen in Bezug auf den hohen Erwartungen vom neuen US-Präsidenten Donald Trump sind. Aber auch wenn Trump nicht enttäuschen sollte, so würde Gold auch dann gut performen und Goldminenaktien zu einer starken Outperformance verhelfen. Zudem legt Nelissen nahe, dass eine allgemeine Börsenkorrektur bevorstehen könnte, in welcher Zeit Gold und Goldminenaktien ebenfalls gut laufen sollten. Da die Futures-Traders aktuell sehr bullisch für den US-Dollar gestimmt sind, könnten Enttäuschungen den US-Dollar zur Abwertung bewegen, sodass Gold und Goldminenaktien vor einer neuen starken Rallye stehen würden.

Die 2017-Erstausgabe vom Printmagazin Derivate Magazin enthält den lesenswerten Artikel 'Edelmetalle 2017: Zwischen Glaskugel und Kaffeesatz', in dem lebende Legenden der Finanzbranche über die künftige Preisentwicklung der Edelmetalle zitiert werden. Neben den beiden Produzenten Endeavour Silver (Mexiko) und Sibanye Gold (Afrika) wird auch Golden Dawn Minerals (Kanada) als aussichtsreiches Investment vorgestellt, vor allem weil '2017 nun der Übergang vom Explorer zum Produzenten erfolgen' könnte, denn dies sei 'der wichtigste Schritt im Leben eines Rohstoffunternehmens', der 'meist mit einer deutlichen Steigerung der Firmenbewertung verbunden' ist.

Besonders interessant ist der letzte Satz, in dem in Aussicht gestellt wird, dass in den kommenden Wochen 'zahlreiche institutionelle Rohstoffanalysten' über Golden Dawn Minerals berichten werden. Dies würde die Aktie zweifelsfrei bekannter machen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen demnächst mit der Goldproduktion beginnen möchte, um den offiziellen Schritt vom Explorer und Entwickler zum Cashflow generierenden Produzenten zu vollziehen.

