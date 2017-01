Borussia Dortmund hat den Sprung auf Rang drei in der Bundesliga nicht geschafft. Nach dem verschenkten Sieg in Mainz wird es in Sachen Bayern-Jagd immer schwerer für den BVB. In der wichtigen und lukrativen Champions League sei Borussia jedoch auf Kurs, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Was der Experte in Bezug auf die Aktie rät, sehen Sie im Video! Wie Jochen Kauper außerdem die Aktien von Volkswagen, Daimler, Leoni, Paragon, Lion E Mobility und ElringKlinger einschätzt, erfahren Sie hier im gesamten Interview.