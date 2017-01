Die Anleger haben Mühe, sich auf den neuen US-Präsidenten einzustellen. Bei geringem Umsatz machen viele einfach Kasse. Übernahmespekulationen drückten die Titel der Allianz deutlich ins Minus.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag mit Unsicherheit auf die jüngsten politischen Schritte des neuen US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Nach einem guten Lauf in der vergangenen Woche beendete der Leitindex Dax den Handel mit einem Minus von 1,1 Prozent bei 11.681 Punkte - 132 Punkte tiefer als zum Handelsschluss am Freitag der vergangenen Woche.

Die Einwanderungspolitik Trumps, der ein vorübergehendes Einreiseverbot für Muslime aus bestimmten Ländern erließ, nähre Sorgen über mögliche zunehmende Spannungen auch mit Blick auf den internationalen Handel, sagte Analyst Ric Spooner vom Broker CMC Markets. Zudem nimmt bei Ökonomen die Skepsis zu, ob die von Trump angekündigten Maßnahmen für mehr Wirtschaftswachstum in den USA wirklich den erhofften Schub bringen können. "Die Rekordjagd der Börsen scheint erst einmal Vergangenheit zu sein", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners.

So zeigten sich am Montag letztlich sämtliche Börsen schwächer. Der deutsche Index mittelgroßer Unternehmen, der MDax, sank zuletzt um 1,3 Prozent auf 22.595 Punkte. Der Technologie-Index TecDax gab um 0,7 Prozent ...

