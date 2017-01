Lieber Leser,

die Vorzugsaktien von VW starten mit kräftigen Abschlägen in die neue Woche. In einem schwachen Gesamtmarkt geht es um knapp 3 Prozent in den Keller. Damit setzen sich die Kursverluste der vergangenen Tage fort. Zuvor kannte der Anteilsschein für mehrere Wochen nur eine Richtung und zwar die nach oben. Von Anfang Dezember bis zum 25. Januar verteuerte sich das Papier um knapp ein Drittel und erreichte mit einem Kurs von 156,32 Euro ein neues 12-Monats-Hoch.

Toyota ...

Den vollständigen Artikel lesen ...