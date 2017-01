Bad Marienberg - Die Bundeskanzlerin bedauert die von der US-Regierung beschlossenen Einreisebeschränkungen in die USA. Dies erläuterte sie US-Präsident Trump in einem Telefonat am Samstag, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung: Weitere Themen des Gesprächs waren die Nato, der Kampf gegen den Terrorismus und der bevorstehende G20-Gipfel.

