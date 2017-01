Die sechs Jugendlichen, die am Sonntagvormittag in Arnstein im unterfränkischen Landkreis Main-Spessart in einem Gartenhaus auf einem abgelegenen Gartengrundstück tot aufgefunden wurden, sind an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Das gehe aus den aktuellen Ergebnissen der rechtsmedizinischen Untersuchung hervor, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Die Ursache für den Austritt des Gases sei weiterhin Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Bei den Toten handelt es sich um den Sohn und die Tochter des Grundstücksbesitzers sowie vier weitere junge Frauen und Männer im Alter zwischen 18 und 19 Jahren. Die sechs jungen Leute hatten am Vorabend eine private Feier veranstaltet. Nachdem der Grundstücksbesitzer bis in die Morgenstunden keinen Kontakt zu den Jugendlichen hatte, wollte er am Sonntagvormittag nachsehen ob alles in Ordnung sei, wobei er die sechs Personen leblos vorfand.