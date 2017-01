Donald Tusk hat sich ungewöhnlich scharf von den USA distanziert. In einem Brief bezeichnet der EU-Ratspräsident die US-Regierung als Unsicherheitsfaktor - in einer Reihe mit China, Russland und dem Terror.

Mit eindringlichen Worten hat EU-Ratspräsident Donald Tusk von den verbleibenden 27 Staats- und Regierungschefs der Union Zeichen der Geschlossenheit gefordert. "Die Herausforderungen, denen die Europäische Union derzeit gegenüber steht, sind gefährlicher als jemals zuvor seit der Unterzeichnung der Römischen Verträge", schrieb Tusk in einem am Dienstag veröffentlichten Brief an die Regierungen.

Zu den außenpolitischen Gefahren zählt er ein vor allem auf See zunehmend durchsetzungsstark auftretendes China, eine aggressive Politik Russlands ...

