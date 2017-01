Die Aktie von Lion E-Mobility ist zuletzt richtig durchgestartet. Die ohnehin starke Performance wurde in den vergangenen mit einer regelrechten Rallye auf ein neues Allzeit-Hoch noch getoppt. Was das Papier so derart motiviert und wieviel Phantasie noch drin ist, erläutert Jochen Kauper vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR im Video! Wie Jochen Kauper außerdem die Aktien von Volkswagen, Daimler, Leoni, Paragon, ElringKlinger und Borussia Dortmund einschätzt, erfahren Sie hier im gesamten Interview.