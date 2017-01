Pasadena, Texas (ots/PRNewswire) - Aufgrund nennenswerter

Preiserhöhungen bei wichtigen Rohstoffen hebt Kaneka North America,

LLC den reduzierten Listenverkaufspreis von Kane Ace®

Spezialzusatzstoffen ab 1. Februar 2017 bzw. sobald es die Verträge

oder Vereinbarungen zulassen, wie folgt an:



PRODUKT ERHÖHUNG

ab 1.

Februar

2017

Kane Ace® MBS $

Schlagzähmodifizierer 0,23/lb.

Kane Ace® $

Verarbeitungshilfsstoffe 0,06/lb.

Kane Ace® acrylische $

Schlagzähmodifizierer 0,06/lb.

Kane Ace® K-Blend - $

Leistungsmodifizierer 0,06/lb.



Kundenbetreuer werden die Kunden kontaktieren und diese Situation

im Detail mit ihnen besprechen. Kaneka North America, LLC schätzt die

Beziehungen zu seinen Kunden und überwacht laufend die Veränderung

der Situation bei Rohstoffen, um die Preise entsprechend diesen

Veränderungen anzupassen.



Über das Unternehmen



Kaneka Corporation ist ein diversifiziertes, weltweites

Produktionsunternehmen, das pharmazeutische Zwischenprodukte,

synthetische Fasern, Feinchemikalien, Polyamidfolien,

Lebensmittelzutaten, medizinische Geräte und verschiedene andere

Spezialprodukte herstellt und/oder vertreibt. Kaneka North America,

LLC ist eine Tochtergesellschaft von Kaneka Americas Holding, Inc.



Kane Ace® Produkte sind Harzmodifizierer, die auf einer

mehrlagigen Designstruktur von Polymerpartikeln aufbauen

(Core-Shell-Technologie). Diese Produkte verteilen sich gleichmäßig

im Basisharz und ergänzen es mit einer Reihe von Funktionen. Kaneka

stellt Produkte her, welche die Schlagfestigkeit, die

Hitzebeständigkeit und die Entflammbarkeit verändern, ebenso wie

Produkte die Lichtstreueigenschaften hinzufügen sowie weitere

Produkte, und vertreibt diese.



Originaltext: Kaneka North America, LLC

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100061006

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100061006.rss2



Pressekontakt:

Craig Bastian

+1-281-291-3139

craig.bastian@kaneka.com