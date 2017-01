Ab 1. Jänner 2018 muss laut Regierungsprogramm jedes börsenotierten Unternehmen in seinen Aufsichtsräten eine Frauenquote von 30 Prozent ausweisen. Das Thema Quote ist immer heikel. Als Impuls kann ich mir das temporär ja vorstellen, aber als Zwang für privatwirtschaftlich geführte Unternehmen ist eine Quote schon zu hinterfragen. Im Aufsichtsrat der Raiffeisen Bank International AG sitzen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...