Von Christian Grimm

BERLIN/BRÜSSEL (Dow Jones)--EU-Ratspräsident Donald Tusk hat die Europäische Union vor dem Gipfeltreffen auf Malta angesichts globaler Verunsicherung und Krise zur Geschlossenheit aufgerufen. In Zeiten von Chinas expansiver werdenden Außenpolitik, der aggressiven Politik Russlands, des Terrors im Nahen Osten und den "besorgniserregenden Äußerungen der neuen US-Regierung" gelte es mehr denn je zusammenzuhalten. "Nur zusammen können wir vollständig unabhängig sein", schrieb Trump an die EU-Staats- und Regierungschefs in einem Brief.

Speziell die überfallartige Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump sorgt den EU-Ratspräsidenten. "Besonders der Wechsel in Washington bringt die Europäische Union in eine schwierige Lage. Die neue Regierung scheint die vergangenen 70 Jahre amerikanischer Außenpolitik in Frage zu stellen." Die Europäer müssten die amerikanischen Freunde an deren eigenes Motto erinnern. "Zusammen stehen wir, getrennt fallen wir."

Tusk will die Europäer dazu bringen, den Einfluss als globale Wirtschaftsmacht international in die Waagschale zu werfen. Die scharfe Kehre in der US-Außenpolitik sollte Europa nun dazu nutzen, die Gespräche und Beziehungen mit anderen Nationen zu intensivieren.

Am Freitag kommen die EU-Staats- und Regierungschefs zum informellen Treffen in der maltesischen Hauptstadt Valletta zusammen. Die Flüchtlingskrise und die Zukunft des zerfallenen Staates Libyen stehen im Zentrum der Beratungen. Die Gespräche dienen auch der Vorbereitung des EU-Jubiläums, das Ende März anlässlich des 60. Jahrestags der Unterzeichnung der Römischen Verträge in der italienischen Hauptstadt gefeiert wird.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2017 08:35 ET (13:35 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.