Die Zahlen von Under Amour waren enttäuschend. In der Folge musste das Unternehmen den größten Kurssturz in der Firmengeschichte hinnehmen.

Enttäuschende Zahlen und ein trüber Ausblick haben Under Armour den größten Kurssturz der Firmengeschichte eingebrockt. Die Aktien des Sportartikel-Herstellers stürzten im vorbörslichen US-Geschäft um ein Viertel ab und waren mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...